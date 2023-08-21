Общество

Псковские курсанты приняли участие во всероссийской акции «Вахта памяти»

Псковский филиал университета ФСИН России присоединился к всероссийской акции «Вахта памяти». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

22 августа Федеральная служба исполнения наказаний дала старт акции «Вахта памяти», посвященной Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Акция – широкомасштабная и будет проходить в течение месяца в территориальных органах и образовательных организациях УИС.

Сегодня участники мероприятия в регионах России зажгли свечи в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, и Псковский филиал университета ФСИН России – не исключение: на плацу образовательной организации у монумента выстроились курсанты и вместе с руководством вуза отдали дань уважения всем погибшим.

«Сотрудникам уголовно-исполнительной системы пришлось участвовать в многочисленных войнах, вооруженных конфликтах и специальных операциях. На полях сражений они всегда самоотверженно защищали Родину, и сегодня новые поколения защитников Отечества достойно выполняют свой долг. Патриотизм, мужество и беззаветное служение Отчизне и по сей день остаются важнейшими ценностями для российского офицера», – сказал врио заместителя начальника Псковского филиала университета ФСИН России по кадрам Вадим Ильин, зажегший свечу памяти.

В рамках «Вахты памяти» в образовательной организации запланирован ряд мероприятий, включающий в себя уроки мужества, в частности, встречу курсантов с участником боевых действий в зонах вооруженных конфликтов за пределами Российской Федерации полковником Вадимом Бедой.

Завершится всероссийская акция митингом, который состоится 22 сентября.