Общество

О новых схемах дистанционного мошенничества поговорят в пресс-центре ПЛН

Теме дистанционного мошенничества будет посвящен очередной брифинг, который состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» завтра, 23 августа.

Сколько псковичей попались на уловки мошенников в этом году и как эта статистика изменилась за последний год? Какие виды мошенничества чаще всего фиксируются в Псковской области и какова раскрываемость дистанционных преступлений? На эти и многие другие вопросы ответит начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области Александр Полатовский.

Особое внимание он уделит новым схемам дистанционного мошенничества, которые не только лишают россиян сбережений, но и толкают их на преступления.

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.