Общество

Пожарно-тактическое учение прошло в торговом центре в Великих Луках. ФОТО

Пожарно-тактическое учение прошло на здании торгового центра «Рубин» в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «МЧС Псковской области».

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России Псковской области / Telegram

«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей Псковской области проводятся пожарно-тактические учения, а также практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара», – рассказали в МЧС.

Так, 22 августа на здании торгового центра «Рубин» в городе Великие Луки прошло тренировочное пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение пожаров на объекте с массовым пребыванием людей».

Тактический замысел учений предполагал, что в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание на 4-м этаже в складском помещении торгового центра. Пожарная сигнализация не сработала.

В результате работ условное возгорание было ликвидировано, а люди эвакуированы. По результатам учения был подведен итог: поставленные задачи выполнены, личный состав готов к действиям по предназначению.

Всего в пожарно-тактическом учении было задействовано 5 единиц основной и 2 единицы специальной техники, 23 человека личного состава.