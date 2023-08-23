Общество

Более 1200 пенсий по инвалидности назначили в Псковской области за полгода

1264 пенсии по инвалидности, 812 из которых - страховые и 452 - социальные, назначило отделение Социального фонда России по Псковской области за первое полугодие 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения фонда

С прошлого года начал действовать беззаявительный порядок оформления страховых и социальных пенсий по инвалидности. Теперь они назначаются по данным Федерального реестра инвалидов без дополнительных подтверждающих документов.

В фонде отметили, что предоставление госуслуг в проактивном формате, без личного обращения с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.