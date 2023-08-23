Общество

Устранить все дефекты на ФОКОТе в Новоржеве потребовал губернатор

Устранить все дефекты на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа в Новоржеве в ближайшие дни потребовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников у подрядчика. Глава региона 23 августа находится в Новоржевском районе с рабочим визитом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

ФОКОТ возводят в рамках проекта «Спорт – норма жизни» партии «Единая Россия» с марта 2022 года. Разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию местная администрация выдала в декабре 2022 года. В апреле 2023 года комиссия выявила и направила подрядчику на устранение ряд дефектов по гарантийным обязательствам.

В частности, необходимо было установить защитное покрытие на беговых дорожках, тактильные плитки, а также нанести разметку. Также вопросы у проверяющих были к качеству укладки брусчатки на пешеходной дорожке, ведущей к самому комплексу.

В настоящее время на ФОКОТе, в частности, искусственное покрытие на футбольном поле имеет неровности, разметка в некоторых местах отклеивается, слой песка и резиновой крошки недостаточный, что может создавать травмоопасность при занятиях спортом. Кроме того, на резиновом покрытии волейбольной площадки имеются вздутия и неровности.

Михаил Ведерников потребовал завершить устранение дефектов в ближайшие дни.

Завершился выезд главы региона в Новоржевский района встречей с местным активом, в ходе которой люди смогли задать губернатору интересующие их вопросы.