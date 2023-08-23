Общество

Более тысячи псковских семей начали получать ежемесячную выплату из маткапитала с начала года

В Псковской области в этом году 1133 семьи начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала благодаря изменению условий её назначения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Социального фонда России

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум ребенка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В Псковской области он составляет – 13 920 рублей в месяц.

В случае изменения величины прожиточного минимума в регионе ежемесячная выплата будет пересчитана в беззаявительном порядке. Выплата назначается семьям со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека. Если в семье есть несколько детей до 3 лет, и при получении выплаты на одного из них доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату на еще одного ребёнка. При этом заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности.

В пресс-службе напомнили, что ежемесячная выплата назначается при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе на дату обращения за назначением.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если заявление о получении ежемесячной выплаты подано не позднее трех месяцев с месяца рождения ребенка (родного, усыновленного), ежемесячная выплата осуществляется с месяца рождения ребенка (родного, усыновленного). В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется с месяца обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста трех лет. Повторное заявление о получении ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который назначена указанная выплата.

Кроме того, специалисты отметили, что с этого года ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье имелось несколько детей до 3 лет.