Общество

Коров пасут на помойке в псковском микрорайоне Бутырки. ФОТО

Коров пасут на помойке в псковском микрорайоне Бутырки. Об этом сообщается в группе «Бутырки. Соседи» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Бутырки. Соседи» / «ВКонтакте»



Этот пригородный микрорайон города Пскова, расположен на юге Завеличья.

«Кто-нибудь знает, по какому адресу проживает хозяйка этих коров? Ходит по Бутырской с коровами, а то и коровы сами по себе, портят газон у дома копытами. Идут близко к машине, могут задеть рогами. Один раз сказала ей, она не понимает», - написала местная жительница.

В комментариях жители микрорайона сообщили адрес хозяина коров, однако обратили внимание, что «на просьбы он не реагирует»