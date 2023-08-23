Общество

Осужденные к принудительным работам навели порядок в великолукском парке

Осужденные к принудительным работам навели порядок в Петровском парке Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«В преддверии одного из главных для великолучан праздников – Дня города, который состоится в ближайшие выходные, осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре № 1 УФСИН России по Псковской области, активно помогают местной администрации в благоустройстве различных территорий», – рассказали в пресс-службе.

В этот раз местом уборки стал парк «Петровский». В рамках празднования он станет локацией для интерактивных площадок и ярмарки декоративно-прикладного творчества. Привлеченные к работам лица проявили личную заинтересованность и делают это на безвозмездной основе в свободное от основной трудовой деятельности время.

Силами 12 осужденных в парке была произведена погрузка ранее скошенной на газонах травы, оказана помощь в ее вывозе. Кроме того, лица, приговоренные к принудительным работам, убрали лишний мусор, очистили территорию от различного сора, навели порядок у Вечного огня.