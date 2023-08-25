Общество

Бассейн островской школы планируют включить в программу капремонта

Бассейн школы №7 в городе Острове может быть включён в программу капремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Как отметили в региональном парламенте, перспективу реконструкции в региональном комитете по образованию называют уникальной и рассчитывают на положительное решение минпросвещения, губернатор Псковской области Михаил Ведерников уверен в возможностях федеральных программ, а депутат областного Собрания, острович Андрей Михайлов, как и все жители района, надеется, что с поддержкой главы региона эту задачу удастся «осилить».

«Это, во-первых, важно для школы, чтобы дети развивались, а, во-вторых и даже в приоритете, у нас бассейна пока на Островской земле нет. И если бы хотя бы на базе школы бассейн удалось отремонтировать, им смогли бы пользоваться все жители. А когда уже, даст Бог, построим большой собственный бассейн для города, этот станет только школьным, для деток», - поделился Андрей Михайлов.

Депутат напомнил, что этот вопрос звучал на парламентском часе в Собрании. «Потом мы обсуждали возможности с врио председателя комитета по образования Псковской области Андреем Ермаковым. Нашли путь движения – потому что школа уже капремонт прошла, и, казалось бы, это уже второй случай включения в программу, но будем надеяться, что в порядке исключения, это возможно. С поддержкой комитета и губернатора мы это осилим», - добавил Андрей Михайлов.

Депутат отметил, что речь идёт о бассейне при школе, которую он сам окончил и где учится его ребёнок. «Мне не всё равно, и я верю, что у нас всё получится», - уточнил он.

Разговор о ремонте бассейна зашёл во время осмотра отремонтированной школы во время рабочей поездки губернатора Михаила Ведерникова в Островский район.

«С раннего детства дети должны иметь возможность учиться в просторных чистых помещениях, сидеть за хорошей новой мебелью, пользоваться новыми учебниками, иметь технические возможности. У нас не должно быть разницы – в Пскове дети занимаются или в районах. Понятно, что в районах, может быть, чуть поскромнее всё это будет, но важно, чтобы тоже условия были соответствующими. И сейчас федеральные программы такую возможность дают, нам надо в полном объёме их использовать», - отреагировал на информацию о необходимости ремонта бассейна губернатор.

Глава района Островского района Дмитрий Быстров, сообщил, что в случае включения бассейна в программу капремонта муниципалитету останется лишь пересчитать смету, потому что проект не только готов – он даже прошёл экспертизу.