Общество

Росгвардейцы потренировались задерживать нарушителей

Совместная тренировка сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН «Кром» Росгвардии прошла в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

По легенде тренировки, в охраняемое учреждение проникли неизвестные мужчины и скрылись в одном из помещений и на территории, прилегающей к объекту.

После поступления сигнала экипажи групп задержания прибыли на место происшествия и блокировали территорию.

Для нейтрализации правонарушителей вызвали сотрудников ОМОН «Кром».

Благодаря слаженным действиям подразделений Росгвардии условные нарушители были задержаны.