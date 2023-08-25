Общество

Самолёт из Москвы в Псков вылетел с опозданием

Самолёт из Москвы в Псков сегодня, 26 августа, вылетел с опозданием, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Фото: архив ПЛН

Время вылета по расписанию - 8:00, фактическое – 8:19. Ожидаемое время прилёта в псковский аэропорт – 9:33 (по расписанию – 9:25).

Аэропорт Внуково сообщал, что ночью вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. «В целях безопасности с 02.22 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 03.30 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», - говорилось в сообщении.