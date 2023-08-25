Общество

«Послы русского языка» побывали в «Михайловском»

Недельная экспедиция «послов русского языка» — студентов московских вузов в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завершается сегодня, 26 августа, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее из официального сообщества музея-заповедника «Михайловское» ВКонтакте

Организаторами необычной поездки в рамках международной волонтёрской программы «Послы русского языка в мире», стартовавшей ещё в 2015 году, выступили Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Москва) при поддержке столичного городского Департамента образования и науки.

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Как рассказала главный научный сотрудник института имени Пушкина, доцент, доктор филологических наук Эльмира Афанасьева, в ходе экспедиции молодые люди — не только филологи, но и экономисты, художники, проч., проч. — собрали материал для научных работ и провели занятия по русскому языку и литературе в детском лагере «Радуга». В «Михайловском» они побывали на экскурсиях во всех мемориальных усадьбах, в «Пушкинской деревне» в Бугрово, на старинных городищах Ворониче и Савкиной горке. Также «послы русского языка» участвовали в Пушкинских семинарах и встретились с директором музея-заповедника Георгием Василевичем, которого, среди прочего, расспросили о работе вверенного ему музея и о литературном просвещении соотечественников и иностранцев.

«Мы очень надеемся, что эти ребята станут нам большими помощниками при подготовке к юбилею в следующем году», — подытожила Эльмира Афанасьева, представляя «команду послов» участникам Пушкинских Михайловских чтений перед своим выступлением на конференции.

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В заповеднике добавили, что работу студентов в Святогорье курировала команда специалистов из Института Пушкина: руководитель пушкинских проектов Эльмира Афанасьева, заведующий кафедрой мировой литературы Александр Пашков, а также методисты программы Татьяна Дьяченко и Елизавета Головаха.

Планируется, что по итогам экспедиции её участники подготовят цикл статей и видеороликов о жизни и творчестве поэта, а августовская «пушкинская прививка», — выражают надежду в музее, — поможет «послам русского языка» и их наставникам в организации мероприятий, приуроченных к 225-летию со дня рождения поэта.