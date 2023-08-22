Культура

В «Михайловском» подвели первые итоги августовских научных чтений

Михайловские Пушкинские чтения «Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне…» завершили работу в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина вчера, 21 августа, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

В музее рассказали, что в рамках трёх пленарных заседаний с докладами и сообщениями в «Михайловском» выступили 18 исследователей отечественной истории и культуры, среди которых шесть кандидатов и четыре доктора наук. Ещё два доклада участвовали в конференции заочно и, как планируется, вместе с другими, подготовленными по итогам чтений к публикации, будут размещены в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

В оформлении программы чтений использована репродукция работы О. Иванова «Михайловское» (1957) и фрагмент гравюр В. Фаворского из из фондов музея-заповедника

Часть выступлений была посвящена филологическим изысканиям: анализам текстов произведений А.С. Пушкина и других авторов, интерпретации образов их героев, разбору поэтического строя и так далее. Однако подавляющее большинство докладов и сообщений, как и предполагалось в свете заявленной основной темы чтений, касались подробностей жизни и родственных связей Пушкина, отражённых во вновь обнаруженных архивных документах и переписке, а также подробностей из биографий потомков Пушкиных и Ганнибалов и так далее.

Эта «семейная» тема конференции нынешнего года сейчас особенно актуальна, отметил в своём выступлении ведущий чтений, известный культуролог и историософ, доктор исторических наук Юрий Соколов.

Юрий Соколов. Фото Натальи Алексеевой (музей-заповедник «Михайловское»

«Как известно, время жизни не выбирается. Нам выпало время, в котором события стремительно сменяют друг друга и, неожиданно и противоречиво переплетаясь, создают напряжённую драматургию, в которой рушатся долговременные иллюзии. Испытываются на прочность идеалы, идеологии упрощаются до вульгарной инверсии. И наконец, сотрясаются сами основы бытия, и, пожалуй, именно последнее наиболее опасно. Дезавуирование вечных ценностей, естественных иерархий, ввергает человечество в хаос беспамятства и хаос деструкции. Отрицание исторического опыта, презрение к истинам, за которые многие поколения заплатили дорогую цену — страданиями, тяжким трудом и гекатомбами жертв, это очень страшно. Идеологи цивилизации постмодерна дерзко утверждают, что прошлого не существует, что опыт прошлого бессмыслен, что история начинается здесь и сейчас, с момента вашего рождения, и современный человек свободен от обязательств перед прошлым, равно и обязательств перед будущим. Не так давно, между прочим, ещё века не прошло, кто-то обещал избавить человечество от химеры совести, и очень скоро началась мировая война с миллионами смертей, с чудовищными разрушениями и концлагерями. И с мучительным процессом выхода из этой катастрофы… Конечные перспективы беспамятства — это расчеловечивание человека. Вот здесь, в "Михайловском", собрались те, кто исследует прошлое, сохраняет его в музеях, в научно-исследовательских институтах, кто преподаёт в учебных заведениях разных уровней и понимает, сколь важно не допустить беспамятства, сколь важна для человека не только умозрительная связь с прошлым, но и связь непосредственная через предмет, через живое осмысление предания внутри семьи, внутри этноса. Именно эта живая преемственность, входящая в наше сознание, формирующая наши личности, преобразует, в конечном счёте, этнос в нацию, не позволяет нации деградировать и распасться. Для нас, для русской культуры, для русского мира тем, кто своим творчеством определил культурный код русского человека и России, является Александр Сергеевич Пушкин», - рассказал Юрий Соколов.

Фото Натальи Алексеевой (музей-заповедник «Михайловское»

В рамках работы чтений музей-заповедник «Михайловское» организовал для участников и слушателей конференции экскурсию в старинное купеческое селе Велье, со дня первого упоминания которого в летописи в нынешнем году исполнилось 655 лет и которое в настоящее время входит в состав Пушкинского заповедника. Посетили гости музея и все мемориальные усадьбы, побывали на праздновании Яблочного Спаса, он же — Преображение Господне в Тригорском.