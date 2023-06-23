Культура

Институт Пушкина готовит экспедицию в «Михайловское»

Научно-познавательную экспедицию в псковские пушкинские места готовит Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (Москва) при поддержке столичного городского Департамента образования и науки. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», который поддерживает самые тесные научные и творческие связи с институтом.

Проект предполагает, что волонтёры, отобранные для участия в экспедиции, проведут в Святогорье ряд научных исследований, а также организуют мастер-классы по русскому языку, литературе и страноведению для детей. На первом этапе добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет планируют набрать из числа обучающихся в московских средних специальных и высших учебных заведениях. В Святогорье молодые люди отправятся в августе, после предварительной подготовки в Институте имени Пушкина.

Кроме того, в Институте русского языка особо отмечают, что приём заявок от студентов, аспирантов и молодых специалистов из других регионов России откроется позднее, однако уже сейчас желающие присоединиться к проекту могут выйти на сайт или в сообщество учреждения в социальной сети «ВКонтакте» и заполнить анкету для участия в отборе. «Для организации экспедиции используется накопленный Институтом Пушкина опыт и потенциал Международной волонтёрской программы "Послы русского языка в мире", которая реализуется с 2015 года при поддержке Минобрнауки России», — сообщают в этом учебно-научном заведении, занимающимся проблемами преподавания русского языка как иностранного.