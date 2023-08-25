Общество

Борис Елкин: С друзьями из Белоруссии очень приятно работать

Рабочая встреча главы Пскова Бориса Елкина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым состоялась в областном центре.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

«С соседней Белоруссией у Пскова давние деловые и дружеские связи. Тесно сотрудничаем с городом-побратимом Витебском, а с недавнего времени и с Октябрьским районом Минска. Поэтому тем для обсуждения на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым сегодня было много», - отметил глава Пскова в своем Telegram-канале.

В числе тем, которые обсудили стороны, – совместные ярмарки товаров, творческие и образовательные обмены, взаимодействие в строительной и транспортной сфере, развитие туристических связей и многое другое.

«С друзьями из Белоруссии очень приятно работать. Дмитрий Николаевич подтвердил, что и его коллеги всегда тепло отзываются о псковичах», - добавил Борис Елкин.