Борис Елкин: С друзьями из Белоруссии очень приятно работать

Рабочая встреча главы Пскова Бориса Елкина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым состоялась в областном центре.
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В числе тем, которые обсудили стороны, – совместные ярмарки товаров, творческие и образовательные обмены, взаимодействие в строительной и транспортной сфере, развитие туристических связей и многое другое.
«С друзьями из Белоруссии очень приятно работать. Дмитрий Николаевич подтвердил, что и его коллеги всегда тепло отзываются о псковичах», - добавил Борис Елкин.