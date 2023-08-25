Общество

В Совете Федерации поддержали ужесточение ответственности за нарушения ПДД с самокатом

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил за ужесточение ответственности за нарушения правил для электросамокатов, передает РБК.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов ранее допустил, что, если в России не заработают введенные недавно правила для пользователей электросамокатов, то в стране могут запретить этот транспорт по примеру Парижа.

«Очень сомневаюсь, что эти правила как-то изменят ситуацию в лучшую сторону, даже если они заработают. Но очень правильно, что коллеги в Думе обратили внимание на данную проблему. Она требует решения и без серьезного ужесточения ответственности, думаю, не обойтись», — заявил Андрей Клишас, комментируя заявление Ярослава Нилова.