Почему кондиционер вызывает головную боль, ответил эксперт

Исследования показывают, что кондиционеры способны вызывать или усиливать головные боли. Существует несколько механизмов, которые могут объяснить эту связь.
Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Евгений Машковский в беседе с RuNews24.ru объяснил, как, казалось бы, такая полезная и в принципе безобидная вещь, как кондиционер, может привести к проблемам со здоровьем.
Специалист выделил три проблемы, которые вызывает долгое нахождение человека под кондиционером:
«Современные кондиционеры обычно не влияют на уровень кислорода в помещении. Однако если окна плотно закрыты, искусственная вентиляция отсутствует, при этом в помещении находится большое количество людей, то уровень кислорода может снизиться. Это может привести к ощущению усталости, головной боли и пониженной концентрации», - отметил Машковский.
По мнению врача, необходимо регулярно проветривать помещения, в которые воздух поступает только из кондиционера. Это помогает удалять загрязнения, такие как пыль, аллергены, химические вещества и другие вредные частицы, которые могут находиться в закрытом помещении. Проветривание помогает заменить использованный воздух в помещении на свежий, богатый кислородом, а также поддерживать оптимальную влажность в помещении, предотвращая сухость слизистых оболочек и связанные с ней проблемы.
«Частота проветривания зависит от многих факторов, таких как погода, наличие загрязнений, количество людей в помещении и других. Однако общая рекомендация такая: желательно проветривать помещение один раз в 2-3 часа, открывая окна на 15-20 минут для обмена воздуха», - посоветовал кандидат медицинских наук.