Общество

Заболеваемость ОРВИ незначительно снизилась в Псковской области

Заболеваемость ОРВИ незначительно снизилась (на 0,9%) в Псковской области на 34-й неделе 2023 года (с 21 по 27 августа). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Псковской области в предыдущие три недели (с 31-й по 33-ю) отмечался рост заболеваемости ОРВИ с 18,57 на 10 тысяч населения (1139 случаев) до 21,03 (1290 случаев), в том числе в Пскове – с 29,75 на 10 тысяч населения (622 случая) до 34,49 (721 случай).

На 34-й неделе по области заболеваемость ОРВИ незначительно снизилась (на 0,9%) и составила 20,84 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 1278 случаев, что ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 36,3%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 9,4% и составила 31,23 на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 653 случая, что ниже недельного порогового уровня на 7%.

Зарегистрировано пять случаев новой коронавирусной инфекции (показатель 0,81 на 100 тысяч населения), в том числе в Пскове – 2 случая (0,49 на 100 тысяч населения), по клинической форме – ОРВИ.

Среди сезонных ОРВИ грипп протекает с наиболее выраженной клинической картиной и опасен серьезными осложнениями: синуситы, бронхиты, отиты, пневмонии, обострение и усугубление хронических заболеваний.