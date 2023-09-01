Общество

Итоги работы за полгода подвели в ассоциации «Псковский лес»

Очередное заседание Ассоциации работников лесных отраслей «Псковский лес» (АРЛО «Псковский лес») состоялось в Опочецком районе 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении.

На фото: председатель АРЛО «Псковский лес» Олег Петров

На заседании присутствовали 17 руководителей предприятий лесной отрасли Опочецкого, Великолукского, Невельского, Островского, Пушкиногорского, Псковского районов.

Председатель АРЛО «Псковский лес» Олег Петров подвёл итоги работы за полугодие по лесовосстановительным работам. Были отмечены лучшие предприятия и работники.

Также членам ассоциации предложили поддержать кандидатуру Михаила Ведерникова на выборах губернатора Псковской области в сентябре. Собравшиеся проголосовали единогласно.