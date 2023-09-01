Общество

Псковичи смогут в одиннадцатый раз выбрать «народного участкового»

Конкурс «Народный участковый» проводится ежегодно по инициативе МВД России в три этапа. На первом этапе будут выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе. УМВД России по Псковской области приглашает граждан принять участие в голосовании за своего участкового, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Голосование будет проходить на официальном сайте ведомства с 11 по 20 сентября 2023 года. Информация об участниках конкурса, их фотографии будут размещены в специальном разделе сайта.

Второй этап конкурса организуется УМВД России по Псковской области и проводится путем размещения до 1 октября текущего года на официальном сайте ведомства информации об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса для предоставления населению возможности выбрать победителя второго этапа конкурса.

Лучший участковый области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на Всероссийском конкурсе.