Общество

Проекты невельского и себежского фермеров стали победителями конкурса Минсельхоза России

Два сельхозпроизводителя из Псковской области стали лауреатами конкурса Министерства сельского хозяйства России по предоставлению грантов «Агротуризм». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, это улиточная ферма полного цикла с центром гостеприимства «Золотая улитка» в Невельском районе и КФХ «Оленья гора» в Себежском районе.

Фермеры в 2024 году получат гранты в размере 10 млн рублей на создание инфраструктуры для туристов.

Руководство «Улиточной фермы» планирует за счет средств гранта модернизировать производственные площади и приобрести новое оборудование, что позволит не только значительно увеличить объем производства, но и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Отдельная задача — создание центра гостеприимства с собственным кафе, фермерской лавкой, гостевым домом и «Улиточным СПА».

Проект КФХ «Оленья гора» также направлен на дальнейшее развитие экофермы. В планах: создание модульных домов для расселения гостей, зон отдыха и мест для развлечений.

Всего в конкурсе Минсельхоза РФ победили 92 проекта из 48 регионов.