Общество

БОПЭТ-пленка производства завода «Титан-Полимер» успешно прошла тестирование компанией-партнером

Производственная партия БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») с химическим покрытием марки CGPX толщиной 12 мкм успешно прошла тестирование у одного из клиентов компании – производителя гибкой упаковки для пищевой отрасли. Исследование проходило в несколько этапов, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Производственную партию пленки псковского производства исследовали на ряд характеристик: печать, проверка адгезии красок на пленке, ламинация с другим материалом клеевым способом. В результате пленка псковского производителя успешно прошла все испытания. Такие многослойные ламинированные пленки предназначены, в первую очередь, для изготовления упаковки продуктов питания и технических изделий.

«В настоящее время "Титан-Полимер" начинает массовые отгрузки тестовых и коммерческих партий пленки CGPX толщиной 12 мкм. Проведенное исследование показало, что на массовые тесты и первые заказы потребителям направлена продукция высокого качества», - рассказал генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Отметим, пленки с химическим покрытием являются ключевым и наиболее востребованным видом продукции – они занимают до 75% рынка БОПЭТ на территории России и СНГ. На данный момент «Титан-Полимер» освоил выпуск пяти видов БОПЭТ-пленок: прозрачные с коронной обработкой, прозрачные с химическим покрытием, прозрачные изоляционные пленки, а также металлизированные различной толщины. В настоящее время в стадии тестирования находится пятый вид продукции псковского завода – прозрачные пленки с twist-эффектом, востребованные в пищевой промышленности для производства конфетной обертки.