Общество

Лучший военно-патриотический клуб определят в Псковской области

Центр молодежи и общественных инициатив проводит конкурс «Лучший военно-патриотический клуб Псковской области» с 17 по 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото: администрация города Пскова

«Целью конкурса является вовлечение представителей молодежного сообщества в мероприятия патриотической направленности, поддержка военно-патриотических клубов и отрядов региона», - рассказали в администрации города.

К участию приглашаются молодежные общественные объединения и организации, патриотические клубы и отряды, поисковые отряды и объединения, иные организации, ведущие работу по патриотическому воспитанию молодежи, действующие на территории Псковской области.

Заявку для участия в конкурсе можно подать на адрес электронной почты konkurs.pskovmol@gmail.com до 15 сентября. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.