Общество

Бывшее здание полиции в Себеже передадут музею

Бывшее здание полиции в центре Себежа передадут в безвозмездное пользование Себежскому краеведческому музею. Об этом сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Здание является федеральной собственностью, уже более 20 лет не используется, из-за чего разрушается и представляет угрозу жизни людей. Объект входит в единый комплекс со зданием «Тюремный замок», в котором сейчас размещается музей.

Ранее администрация Себежского района прорабатывала вопрос передачи этого здания музею, однако решить его не удавалось.

«Глава района Леонид Курсенков обратился ко мне с просьбой подключиться к решению вопроса, важного для Себежа и его жителей. Поскольку в числе прочего за счет помещений бывшего здания полиции планируется расширить выставочные площади музея. Более того, администрация района высказала готовность помочь с ремонтом здания», - рассказал Александр Козловский.

Также депутат отметил, что протяжении нескольких месяцев вел диалог с руководством Росимущества. В результате удалось прийти к тому, что объект перейдет краеведческому музею.

«Благодарю руководителя Росимущества Вадима Яковенко за конструктив!» - добавил Александр Козловский.