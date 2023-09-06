Общество

Экстренные номера телефонов напомнили псковичам

Помнить экстренные номера телефонов призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

Многие знакомы с единым номером системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112». С его помощью можно оповестить о проблеме, такие службы, как «Антитеррор», аварийная служба газовой сети, пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь и служба реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Следует отметить, что позвонить на номер «112» можно с городского телефона или с мобильного, даже в том случае, если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора, или на счету отрицательный баланс. Кроме того, вызов экстренных оперативных служб бесплатен.



На номер «112» звоните в следующих случаях:

если вы попали в автомобильную аварию или стали ее свидетелем;

если вы заметили пожар;

если произошло какое-либо другое чрезвычайное происшествие и требуется помощь спасателей.

Чтобы специалисты могли правильно оценить ситуацию и отправить вам на помощь необходимые службы, следует помнить, какую информацию необходимо сообщить диспетчеру экстренных служб:

коротко, но точно объясните, что произошло и где это случилось;

сообщите точную информацию о вашем местонахождении (адрес, возможные ориентиры), а также свое имя и номер телефона – это нужно для того, чтобы специалист мог связаться с вами в случае, если ему понадобится дополнительная информация;

ответьте на вопросы, следуйте инструкциям оператора;

не вешайте трубку, пока не разрешит оператор, следуйте полученным инструкциям на месте происшествия;

если ситуация изменится, следует перезвонить оператору.

«Пожарные и спасатели обязаны реагировать на каждый вызов, чтобы предотвратить или исключить угрозу человеческим жизням. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о недопустимости «шуточных» и ложных звонков на номера телефонов экстренных служб!» - добавили в ведомстве.