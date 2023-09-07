Общество

Стейки продаются в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Стейки продаются в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«Иногда для счастья нужен только стейк, а если пожарить его на гриле, то он ещё и выглядеть будет просто восхитительно. В наших фирменных магазинах "Деревня Соловьи" вы можете выбрать уже замаринованные свиные стейки или свежие без специй», - рассказал производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: