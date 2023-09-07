Общество

Из-за высокого спроса в псковские магазины «Деревня Соловьи» не успевают поставлять тушёнку

Акция на свиную тушёнку (ГОСТ 1-ый сорт) проходит в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Сегодня, 7 сентября, ожидается поступление акционного товара во все магазины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«Акция на тушенку свиную (ГОСТ 1-ый сорт) продолжается. Сегодня поступление акционного товара во все фирменные магазины "Деревня Соловьи" города Пскова и Псковской области. Мы очень рады что вам так понравилась наша акция, что мы даже не успеваем поставлять акционный товар в магазины, но мы будем стараться», - отметил производитель.

Напомним, акция продолжится до 1 октября.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

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