Дни учителя и воспитателя отметит профсоюз в Великих Луках

Мероприятие для педагогических работников, посвященное предстоящим Дням учителя и воспитателя, проведет профсоюз в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
6 сентября состоялось заседание Молодежного Совета первичных профсоюзных организаций города Великие Луки и Великолукского района. На мероприятие пригласили председателя городской организации работников народного образования и науки РФ Елену Красавчикову.
На заседании было принято решение провести мероприятие для педагогических работников, посвященное предстоящим Дням учителя и воспитателя
Напомним, 27 сентября отмечается День воспитателей и всех дошкольных работников, а 5 октября – День учителя.