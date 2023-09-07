Общество

Дни учителя и воспитателя отметит профсоюз в Великих Луках

Мероприятие для педагогических работников, посвященное предстоящим Дням учителя и воспитателя, проведет профсоюз в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

6 сентября состоялось заседание Молодежного Совета первичных профсоюзных организаций города Великие Луки и Великолукского района. На мероприятие пригласили председателя городской организации работников народного образования и науки РФ Елену Красавчикову.

На заседании было принято решение провести мероприятие для педагогических работников, посвященное предстоящим Дням учителя и воспитателя

Напомним, 27 сентября отмечается День воспитателей и всех дошкольных работников, а 5 октября – День учителя.