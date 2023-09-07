Общество

Новый ФАП заработал в усвятской деревне Шершни

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Шершни Усвятского района, его построили благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Медицинская помощь на селе стала доступна не только жителям деревни Шершни, но и 10 близлежащих населённых пунктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

В ФАПе будет вести приём фельдшер Юрий Шлапаков, он сможет проводить осмотр пациентов, диагностику и предоставлять первичную медицинскую помощь.

Также здесь реализована возможность розничной торговли лекарственными препаратами. Это будет удобно для местных жителей, которым теперь не потребуется далеко ехать, чтобы приобрести нужные медикаменты, заметили в профильном комитете.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» направлен на расширение доступа к медицинским услугам и повышение качества здравоохранения для всех граждан России.