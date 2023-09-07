Общество

Псковичам предлагают принять участие в конкурсе «Семья России»

Псковичам предлагают принять участие в завершающем этапе конкурса «Семья России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Четвертый, завершающий этап «Один день с моей семьей» посвящен распорядку дня в большой и дружной многодетной семье и продлится с 4 по 17 сентября.

Чтобы принять участие в этом конкурсном этапе необходимо:

создать конкурсную работу в формате видеоролика, презентации с медиа и графическими элементами или в виде текстового эссе;

пройти регистрацию на сайте проекта премия-семья.рф;

направить работу на электронный адрес: premia.semya.rossii@mail.ru c указанием ФИО, региона проживания и наименования одной из номинаций: «Счастливое детство», «Семьи-долгожители», «Глава семьи - Защитник Родины», «Семья Донбасса - семья России».

К 1 октября организационный комитет конкурса завершит оценку полученных работ и определит двенадцать победителей (по 4 в каждом целевом субъекте). Публикация итогов четвертого конкурсного этапа «Один день с моей семьей» состоится в срок до 8 октября (включительно). Также в октябре оргкомитетом будут определены дополнительные 12 победителей из различных субъектов Российской Федерации.

Лучшие работы будут размещены на сайте проекта, а сами победители - награждены на итоговых семейных форумах, которые пройдут в Волгограде, Екатеринбурге и Красноярске в ноябре текущего года.

В пресс-службе отметили, что семьи, которые принимали участие в 1, 2 или 3 этапе конкурса также могут принять участие и в завершающем этапе, так как победители определяются на каждом из них. Таким образом, семьи могут направить неограниченное количество работ, приняв участие как в одном конкурсном этапе, так и в двух, трех или всех четырех.

Конкурс проходит для многодетных семей в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья».