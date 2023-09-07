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Общество

Более 140 тысяч рублей направили на поддержку молодых семей в Псковской области

08.09.2023 21:30|ПсковКомментариев: 0

Улучшение демографической ситуации в Псковской области и реализация комплекса новых мер социальной поддержки граждан стали темой рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой и председателем комитета по социальной защите региона Ольгой Евстигнеевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Основное внимание было приковано к реализации новой региональной программы по повышению рождаемости, которая направлена на поддержку молодых семей. В первую очередь речь идет о предоставлении женщинам в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей и ежемесячной компенсационной выплаты до достижения ребенком возраста полутора лет.

Ольга Евстигнеева проинформировала губернатора, что выплаты стартовали с сентября, и уже поступило 14 заявлений. Она добавила, что наиболее активно жители региона интересуются возможностью погашения ипотеки при рождении первого ребенка. Михаил Ведерников призвал усилить информационную кампанию, которая должна быть направлена, в том числе и на потенциальных родителей. «Наша задача, как можно большее количество мам охватить этими мерами поддержки. Они должны об этом знать. Эта информация должна постоянно витать в воздухе. Ведь порядок у нас заявительный», — заметил губернатор.

Михаил Ведерников уточнил, как проработано ранее данное поручение о предоставлении возможности для многодетных семей — победителей регионального конкурса — использовать средства сертификата для погашения ипотеки на возведение своего дома. Ольга Евстигнеева рассказала, что теперь предусмотрена возможность направления средств сертификата на возведение или приобретение индивидуального жилого дома. Ранее речь шла только о многоквартирном жилье.

Глава региона поинтересовался, будет ли нововведение распространяться на победителей этого года. Председатель комитета ответила утвердительно.

Еще один вопрос, который был поднят на рабочей встрече, касался внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которая ведется при поддержке правительства России. В качестве пилотных территорий определены Локнянский и Псковский районы, Великие Луки. В рамках предоставленной субсидии на базе профессиональных образовательных медицинских организаций планируется провести обучение 170 помощников по уходу. Кроме того, на территории региона планируется создание координационного ресурсно-методического центра по внедрению типовой системы долговременного ухода.

Михаил Ведерников обсудил с Верой Емельяновой, Ольгой Евстигнеевой и работу по развитию социального контракта. На данный момент заключено более 1,2 тысячи социальных контрактов. Ольга Евстигнеева представила анализ эффективности этого механизма соцподдержки: «По итогам 2022 года среднедушевой доход повысился у 83% граждан, заключивших социальный контракт, а у 39% — превысил среднедушевой доход. Направления разные: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации».

Участники рабочей встречи обсудили также возможности расширения мер социальной поддержки, которые могут быть приняты на уровне региона в будущем.

Теги: #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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