Общество

Неразорвавшиеся снаряды обезвредил псковский ОМОН

Неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны обезвредили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» областного управления Росгвардии обследовали в Пскове неразорвавшиеся снаряды калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны, обнаруженные при проведении земляных работ на улице Советской Армии.

Взрывотехники ОМОН идентифицировали боеприпасы, после чего вывезли его на специализированный полигон, где уничтожили с использованием накладного заряда.