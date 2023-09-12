Общество

Псков стал самым жарким местом в России 12 сентября

Псков стал самым жарким местом в России 12 сентября, следует из данных, опубликованных на портале «Погода и климат».

Псков возглавил рейтинг самых теплых мест по данным синоптических метеостанций на 12:00 12 сентября с температурой воздуха 26,9 градуса. Далее шли Калининград (26,8 градуса), Прохладный (Кабардино-Балкария) с температурой воздуха 26,4 градуса, Туапсе (Краснодарский край) - 26 градусов и Симферополь (25,6 градуса).

Помимо этого, Псков стал самым жарким местом в России по замерам эффективной температуры воздуха с показателем 29 градусов. Также в рейтинге упомянуты Великие Луки с показателем 27 градусов.

В рейтинге самых душных мест (эффективная температура и точка росы) засветился Гдов (28 градусов и 16,4 градуса), а в рейтинге самых знойных мест (эффективная температура на солнце) - Псков (34 градуса) и Опочка (31 градус).

Ранее сообщалось, что воздух в Пскове 13 сентября разогреется до +25 градусов, а рекорд дня составляет +23,8 градуса и относится к 1998 году.