Рекордно теплую погоду ждут в Пскове на неделе

Воздух в Пскове 13 сентября разогреется до +25 градусов, а рекорд дня составляет +23,8 градуса и относится к 1998 году. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Но в атмосфере зачастую воздушные массы перемешиваются, а антициклоны разного происхождения объединяются в одну большую область повышенного атмосферного давления, продолжили специалисты. По их словам, так произошло и на этот раз: антициклон, изначально возникший в холодном арктическом воздухе и расширявшийся с севера, объединился с отрогом Азорского антициклона, господствовавшего в центре и на востоке Старого Света.
«Холодный воздух в северной половине Русской равнины постепенно прогрелся, к тому же в регион пришел и тёплый воздух из Европы, сформировав положительную температурную аномалию в 2-5 градусов. В центре и на северо-востоке Русской равнины темпера колеблется около отметки +20 градусов, что очень тепло. Но всё-таки, это "бабье лето" с оговорками», - заметили в метеоцентре.
А настоящее «бабье лето», по их прогнозам, ждут в самых западных районах, которые попали под влияние Азорского антициклона с его очень тёплой, практически летней погодой.
Во второй половине недели северо-западные области пересечет холодный атмосферный фронт, который понизит температуру и вернет её в климатические рамки.