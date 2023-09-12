Общество

Рекордно теплую погоду ждут в Пскове на неделе

Воздух в Пскове 13 сентября разогреется до +25 градусов, а рекорд дня составляет +23,8 градуса и относится к 1998 году. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Строго говоря, не всякие сентябрьские тёплые дни можно назвать "бабьим летом". Если обратиться к теории вопроса, то продолжительный период теплой и сухой погоды должен формироваться под воздействием отрога Азорского антициклона, который приносит на Русскую равнину субтропический воздух из южных частей Европы. Конечно же, по пути воздух немного трансофрмируется, чуть остывает. В таком случае – это настоящее "бабье лето"», - отметили синоптики.

Но в атмосфере зачастую воздушные массы перемешиваются, а антициклоны разного происхождения объединяются в одну большую область повышенного атмосферного давления, продолжили специалисты. По их словам, так произошло и на этот раз: антициклон, изначально возникший в холодном арктическом воздухе и расширявшийся с севера, объединился с отрогом Азорского антициклона, господствовавшего в центре и на востоке Старого Света.

«Холодный воздух в северной половине Русской равнины постепенно прогрелся, к тому же в регион пришел и тёплый воздух из Европы, сформировав положительную температурную аномалию в 2-5 градусов. В центре и на северо-востоке Русской равнины темпера колеблется около отметки +20 градусов, что очень тепло. Но всё-таки, это "бабье лето" с оговорками», - заметили в метеоцентре.

А настоящее «бабье лето», по их прогнозам, ждут в самых западных районах, которые попали под влияние Азорского антициклона с его очень тёплой, практически летней погодой.

«В Санкт-Петербурге и Пскове вчера воздух прогрелся до +23,6 градуса, в Калининграде и вовсе до +27,6 градуса! До середины недели в этих областях сохранятся эти почти летние температуры и не исключено обновление метеостатистики. Например, в Калининграде самый тёплый день 12 сентября был в 2016 году, когда воздух прогрелся до +26,3 градуса. Завтра же в городе прогнозируется +27۠ градусов. А в Пскове 13 сентября воздух разогреется до +25 градусов, а рекорд дня составляет +23,8 градуса и относится к 1998 году», - рассказали синоптики.

Во второй половине недели северо-западные области пересечет холодный атмосферный фронт, который понизит температуру и вернет её в климатические рамки.