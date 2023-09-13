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Общество

Михаил Ведерников: Сегодня никто и нигде не застрахован от «прилета»

14.09.2023 10:11|ПсковКомментариев: 0

100-процентной гарантии безопасности на данный момент нет нигде, «прилететь» может куда угодно. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы провели расширенное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области, основной темой стало противодействие угрозам, аналогичным нападению на наш военный аэродром. Важных решений было принято достаточно много. Общими усилиями мы сделаем все, чтобы защитить людей и ключевые объекты инфраструктуры», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Вместе с тем, продолжил губернатор, объекты атак спрогнозировать сложно: «прилететь» может куда угодно. Михаил Ведерников напомнил, что одновременно с атакой дронов на псковский аэропорт в ночь с 29 на 30 августа были зафиксированы прилеты на территории Калужской и Брянской области. Также недавно беспилотники падали в Курской, Ростовской и Московской областях.

«Все это наглядные примеры, что целью могут стать не только предприятия и заводы, но и даже просто деревни и жилой сектор. И уровень опасности всем нужно четко понимать. Никто сейчас не может дать гарантии, что по какой-то территории — специально или случайно — что-либо не прилетит. Будь то Африка, Арктика или Россия — неважно. Мир так устроен, и Псковская область, к сожалению, не исключение», - сказал губернатор.

Он также добавил, что в регионе могут действовать диверсионно-разведывательные группы, и призвал псковичей проявлять особенную бдительность и отмечать на улицах подозрительных людей и странные автомобили.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #регион60 #безопасность #беспилотники
Источник: Псковская Лента Новостей
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