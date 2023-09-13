Общество

Губернатор призвал псковичей отмечать на улицах подозрительных людей и автомобили

В сложившейся ситуации населению Псковской области нужно проявлять особенную бдительность и отмечать на улицах подозрительных людей и странные автомобили. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Всем необходимо сохранять бдительность. Обращайте самое пристальное внимание на все, что происходит вокруг, отмечайте подозрительных людей, странные автомобили. Именно вы быстрее всех можете понять, что в вашем поселке, микрорайоне, военном городке появился кто-то чужой. Причем приехал не к кому-то в гости, а просто кружит по району, проявляет нездоровый интерес к различным объектам, фотографирует их, выясняет режим работы, кто и как там работает. Подозрительные машины тоже себя выдают, когда они появляются там, где посторонним делать нечего: вдали от транзитных дорог, туристических объектов и мест отдыха. Они могут подъезжать к объектам инфраструктуры, заводам, предприятиям, административным зданиям и стоять там, где этого делать нельзя», - отметил Михаил Ведерников.

Если появилось что-то подозрительное, продолжил губернатор, главное «не геройствовать и не привлекать к себе внимания».

«Постарайтесь оперативно покинуть место события или непонятной ситуации, свидетелем который вы стали. При этом постарайтесь запомнить максимальное количество деталей: марку, цвет, номер машины, количество людей, во что одеты, приметы, куда и откуда едут», - призвал глава региона.

Сообщить о случившемся можно по телефонам:

единый номер вызова экстренных оперативных служб 112;

дежурный номер УМВД России по Псковской области 8 (8112) 66-16-49;

дежурный номер УФСБ России по Псковской области 8 (8112) 72-52-00.

«Если каждый из нас будет обращать внимание на подозрительное, тогда группам противника будет намного сложнее действовать на нашей территории», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа беспилотные летальные аппараты атаковали аэропорт в Пскове.