Расписание пригородных поездов на участке Оредеж – Дно изменится 15 сентября

В связи с необходимостью предоставления «окон» для проведения ремонтных работ 15 сентября изменяется расписание пригородных поездов на участке Оредеж – Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Расписание на 15 сентября:
- № 6953 Оредеж отправление в 09:38, Заклинье в 09:55-09:56, Батецкая в 10:10-10:11, Бахарево в 10:22-10:23, Передольская в 10:36-10:37, Кчеры в 10:52-10:53, Уторгош в 11:05-11:06, Сольцы в 11:25-11:26, Куклино в 11:41-11:42, Леменка в 11:57-11:58, Гачки в 12:14-12:15, Дно прибытие в 12:36;
- № 8816 Дно отправление в 08:45, Гачки в 09:04-09:05, Леменка в 09:18-09:19, Куклино в 09:30-09:31, Сольцы в 09:43-09:44, Уторгош в 10:01-10:2, Кчеры в 10:12-10:13, Передольская в 10:26-10:38, Бахарево в 10:48-10:49, Батецкая в 10:59-11:00, Заклинье в 11:13-11:14, Оредеж прибытие в 11:26;
- № 8815 Оредеж отправление в 15:54, Заклинье в 16:08-16:09, Батецкая в 16:19-16:20, Бахарево в 16:31-16:32, Передольская в 16:44-16:45, Кчеры в 16:58-16:59, Уторгош в 17:10-17:11, Сольцы в 17:29-17:30, Куклино в 17:42-17:43, Леменка в 17:54-17:55, Грачки в 18:05-18:06, Дно прибытие в 18:28.