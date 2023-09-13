Общество

Экс-лидера псковского отделения ЛДПР повысили в должности на Ставрополье

Экс-лидер Псковского регионального отделения ЛДПР, бывший депутат Псковского областного Собрания, экс-руководитель регионального Фонда капитального ремонта, участник специальной военной операции Сергей Макарченко назначен на должность исполняющего обязанности заместителя главы Кировского городского округа Ставропольского края. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации округа.

Ранее Сергей Макарченко заявлял, что уехал работать в Ставропольский край, потому что получил соответствующее предложение.

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Сергей Макарченко 4 декабря 2011 года был избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва.

С октября 2014 года работал генеральным директором регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. С 2018 года был директором управляющей компании.

Из рядов ЛДПР вышел в августе 2017 года.

В 2022 году принимал участие в специальной военной операции в составе легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, награжден медалью министерства обороны Российской Федерации «За боевые отличия».

«Возглавляя Комсомольский территориальный отдел, Сергей Викторович проявил себя умелым управленцем, а его профессиональный опыт, деловые и личные качества помогут эффективно работать на благо округа», - заключили в администрации.

Напомним, Сергей Макарченко возглавил Комсомольский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края в начале 2023 года.