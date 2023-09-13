Общество

Соревнования среди поисково-спасательных отрядов прошли в Гдове. ВИДЕО

Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области на звание «Лучшая команда аварийно-спасательной службы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера» прошли в Гдове вчера, 13 сентября. Участие в мероприятии приняли три поисково-спасательных отряда: из Великих Лук, Пскова и Гдова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Видео и фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Перед началом мероприятия к участникам обратился временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Евгений Сычёв. Он пожелал всем соревнующимся быть уверенными в своих действиях, показать лучшие профессиональные качества и соблюдать меры безопасности.

В мероприятии также приняли участие глава Гдовского района Алексей Васильев, глава городского gоселения «Гдов» Ольга Галахова, руководитель Россоюзспаса Николай Сучков и представители средств массовой информации.

Такие соревнования проводятся с целью повышения эффективности работников аварийно-спасательной службы при оказании квалифицированной помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, практической отработки навыков по оказанию помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, сокращения временных показателей реагирования, обмена опыта, пропаганды знаний, приёмов и способов спасения пострадавших и оказания им первой помощи.

Лучшим в соревнованиях стал поисково-спасательный отряд города Гдова. Команда победителей награждена кубком, а все участники ценными подарками от Россоюзспаса и представителей местной власти.