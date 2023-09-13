Общество

Порядка девяти ФАПов отремонтируют в Псковской области до конца 2023 года

Порядка девяти фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) отремонтируют в Псковской области до конца 2023 года. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 14 сентября.

«Новая программа - это капитальные ремонты ФАПов. Фельдшерско-акушерские пункты мы не только строим, но и ремонтируем. В этом году отремонтируем порядка девяти ФАПов», – рассказала Марина Гаращенко.

Она уточила, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» ремонтируют также областную, районную и межрайонную больницы.

Напомним, ключевые цели нацпроекта «Здравоохранение» - снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Национальный проект реализуется с января 2019 года по 2024 год.