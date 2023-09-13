Общество

Открыть соцгородок под Псковом планируют в начале ноября

Открытие социального городка в деревне Борисовичи Псковского района запланировано на начало ноября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Действительно, проект очень значимый и вместе с тем очень сложный. Он реализуется с 2013 года. На данный момент готовность корпусов и административного здания приближается к 100%. Остаются пуско-наладочные работы, клининг и мелкие доработки. Сейчас идет подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию. До конца сентября все корпуса должны быть подготовлены к приемке. Октябрь остается на устранение замечаний и недоделок. Открытие запланировано на начало ноября. Будет также отработан порядок приема в учреждение проживающих», - сказал Михаил Ведерников ТАСС.

Смотрите также Соцгородок должен быть сдан к осени – Михаил Ведерников

Напомним, строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района началось в 2013 году. Объект, в котором разместится госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.

На всей территории социального городка будет обеспечена безбарьерная среда: специальные лифты, пандусы для инвалидов-колясочников, организация внутреннего пространства с учётом возможности свободного передвижения маломобильных граждан и обеспечения ухода за ними, а также полная доступность зданий, помещений и открытого окружающего пространства. В штате учреждения социального обслуживания будет работать 111 сотрудников.

По предварительным расчётам финансистов, годовые расходы на содержание социального городка и оказания социальных услуг превысят 92,2 млн рублей: почти две трети этих средств составит плата за проживание – ориентировочно 30 тысяч рублей в месяц, более 35 млн субсидирует областной бюджет.