Общество

Псковское УФАС оштрафовало бар за рекламу пива на фасаде

Псковское УФАС оштрафовало ООО «БАД» на 110 тысяч рублей за рекламу пива. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

Основанием для штрафа стало размещение рекламы алкогольной продукции на фасаде бара на улице Советской Армии. Закон запрещает размещать рекламу алкоголя на внешних стенах зданий или других конструктивных элементах с использованием рекламных конструкций.

Рекламу пива разместили на рекламной конструкции на фасаде здания. Кроме того, реклама алкоголя должна сопровождаться предупреждением о вреде её чрезмерного потребления, этой надписи должно быть отведено не менее десяти процентов рекламной площади. Этой надписи в рекламе на баре не было, как и не было разрешения на установку конструкции на фасад здания.

«Ранее ООО "БАД" уже неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности за размещение рекламы алкоголя на фасадах зданий на улицах Алехина, Рокоссовского, Мирной и Рижском проспекте в Пскове. Предписания о демонтаже рекламы не исполнило. Эту задачу за нее выполнил комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова, в полномочия которого входил демонтаж незаконных рекламных конструкций», - уточнили в ведомстве.