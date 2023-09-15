Общество

Член профсоюза стал призером турнира по стрельбе памяти сотрудников псковского УФСБ

Член Молодежного совета Псковского облсовпрофа Иван Семененко стал призером открытого турнира по практической стрельбе, посвященного памяти погибших сотрудников УФСБ России по Псковской области майора С. А. Лобазкина и капитана А. В. Павлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В рамках соревнований Иван Семененко занял третье место в личном зачете среди спортсменов третьей группы и второе место в командном зачете среди спортсменов третьей группы.

«Мы поздравляем Ивана Семененко с победой и желаем ему успехов в дальнейших соревнованиях», - добавили в облсовпрофе.