Общество

Почему осенью хочется больше высококалорийной еды, объяснила диетолог

Осенний период может быть связан с набором массы тела. Причины таких изменений разнообразны, но в основном связаны со снижением уровня физической активности, так как в связи с погодными условиями желание выходить на улицу и двигаться появляется уже не так часто. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева.

«Согласно рекомендации ВОЗ, минимальный уровень физической активности — это ходьба не менее 10 тыс. шагов в день для всех возрастных групп, начиная уже с 3-х-летнего возраста. Примерно такая нагрузка составляет 1,2-2 часа ходьбы в быстром темпе», — заявила она «Газете.Ru».

Кроме того, осенью нужно следить за своим питанием, так как есть определенные предпосылки для изменений в рационе.

«В связи с укорочением продолжительности светового дня повышается образование мелатонина и снижается выработка серотонина, что приводит к пониженному настроению, а у некоторых людей к апатии, и даже сезонной депрессии. Это повышает потребность в употреблении в пищу «естественных антидепрессантов»: высококалорийной пищи, богатой жирами и простыми углеводами. Употребление таких продуктов в питании повышает выработку нейромедиаторов, которые повышают настроение и вызывают чувство удовольствия. Но, к сожалению, эти продукты питания приводят к набору жировой массы тела в связи с высокой их калорийностью», — объяснила эксперт.

Чтобы не набрать осенью вес, нужно стараться не снижать уровень физической активности. Кроме этого, важно обращать внимание на свое питание. Оно должно быть максимально сбалансировано.

«Преимущество следует отдавать высокобелковым продуктам (нежирное мясо, птица, рыба, цельные злаки, бобовые, цельнозерновые крупы, нежирные и несладкие молочные продукты). Из питания нужно убрать фастфуд, мясную гастрономию и сладкие напитки. Десерты можно, но в ограниченном количестве. Если вы склонны к сезонной депрессии, важно стараться выбрать другие способы справляться с ней. Есть высококалорийную пищу — не самый лучший вариант», — резюмировала врач.