Общество

Завершилось детско-юношеское первенство Псковской области по шахматам

Детско-юношеское первенство Псковской области состоялось в детском оздоровительном лагере «Стремительный», который находится в Печорском районе, сообщает Федерация шахмат Псковской области.

Фото: Федерация шахмат Псковской области

Организаторами соревнования, в котором приняли участие победители и призеры муниципальных первенств, выступили комитеты по образованию и спорту Псковской области, а также региональная спортивная Федерация шахмат.

В областном первенстве приняло участие более 150 юных шахматистов, которые сыграли 7 туров в возрастных группах до 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет. По итогам соревнований 83 юных спортсмена выполнили нормативы спортивных разрядов по шахматам.