«Постскриптум»: «Железный занавес» на границе с ЕС, переименование улиц и подорожает ли общепит. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 сентября. Ведущие - Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Основные темы программы:
- Приехали: въезд в страны Балтии на машинах с российскими номерами запрещен.
- Дальше – больше: на неделе правительство увеличило минимальный размер первоначального взноса при льготной ипотеке, а ЦБ – ключевую ставку.
- 52 место среди регионов по вовлеченности в бизнес: что мешает, а что может помочь развитию малого и среднего бизнеса в Псковской области?
- Перебои с льготными лекарствами должны быть устранены в течение месяца: губернатор - председателю комитета по здравоохранению области.
- Социальный городок в Пскове откроется в начале ноября?
- Отопление пока не включили, поэтому согреваться будем в ходе общегородского месячника по уборке.
- Многолетняя дискуссия: нужно ли возвращать исторические названия псковским улицам?
И, как всегда, в программе прозвучали политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.