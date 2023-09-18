В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО

Утопающую девушку в центре Пскова спасали подруга и прохожий

Жительница Ростова-на-Дону не заметила своей беременности и родила

«Постскриптум»: «Железный занавес» на границе с ЕС, переименование улиц и подорожает ли общепит. ВИДЕО

Аппарат для лечения заболеваний внутренних органов закупили в псковскую больницу

Общество

«Постскриптум»: «Железный занавес» на границе с ЕС, переименование улиц и подорожает ли общепит. ВИДЕО

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 сентября. Ведущие - Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова. Основные темы программы: Приехали: въезд в страны Балтии на машинах с российскими номерами запрещен.

Дальше – больше: на неделе правительство увеличило минимальный размер первоначального взноса при льготной ипотеке, а ЦБ – ключевую ставку.

52 место среди регионов по вовлеченности в бизнес: что мешает, а что может помочь развитию малого и среднего бизнеса в Псковской области?

Перебои с льготными лекарствами должны быть устранены в течение месяца: губернатор - председателю комитета по здравоохранению области.

Социальный городок в Пскове откроется в начале ноября?

Отопление пока не включили, поэтому согреваться будем в ходе общегородского месячника по уборке.

Многолетняя дискуссия: нужно ли возвращать исторические названия псковским улицам? И, как всегда, в программе прозвучали политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.