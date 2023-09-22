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Общество

Июльская жара придет в Псков

22.09.2023 07:19|ПсковКомментариев: 0

В европейскую часть страны возвращается июльская жара. Русскую равнину накрыл мощный антициклон, а в начале осени высокое атмосферное давление – это лучший сценарий развития погодных процессов, сообщает метеоцентр «Фобос».

Мало облаков, а солнце хорошо разогревает воздух. Даже в Москве, которой не посчастливилось попасть в зону небольшой облачности, накануне воздух прогрелся до +21°С, а это показатели июня. В других регионах было и того теплее: на Волге и в Черноземье +25…+28°, а на юге все +30°С.

«Сегодня антициклон достигнет максимальной мощи, он полностью разгонит облака над Русской равниной. В регион окажутся направлены воздушные потоки из Средней Азии. В результате из июня Русская равнина перенесётся в июль. Везде вплоть до линии Псков-Саратов температура превысит +25°С. А от Южного Урала до северо-западных областей будет +20…+25°С. И это рекордные значения», - говорится в прогнозе синоптиков.

В эпицентре перегрева окажется Калининград. И здесь уже к полудню будет перекрыт исторический максимум: термометры покажут +24°С. А к вечеру воздух успеет прогреться вообще до +27°С, что выше даже июльской нормы.

Такая жара будет сохраняться до начала следующей недели, когда на Русскую равнину сумеет пробиться холодный атмосферный фронт. Он испортит погоду в северной половине региона, но даже при этом температура останется аномально высокой.

В Москве сегодня и до воскресенья +25…+26°С – это на уровне суточных рекордов. А в понедельник пройдут небольшие дожди, и станет прохладнее: до +19°С. По климату должно быть +13°С.

Средняя температура месяца в столице сейчас составляет +15°. А это больше не только климатической нормы Центральной России – по температуре мы уже обогнали согреваемый Гольфстримом Лондон и сравнялись с Парижем. Такие сентябри в Европейской России бывают раз в столетие, отметили синоптики.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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