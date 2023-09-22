Общество

Мероприятия «Вахты памяти» завершились в псковском УФСИН

Цикл мероприятий, посвященный Всероссийской акции «Вахта памяти», завершился в УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Среди памятных дат Федеральной службы исполнения наказаний 22 сентября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы. В этот день на базе отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области состоялось памятное мероприятие с участием родных и близких бойцов спецназа «Зубр», отдавших в 2000-ом году свои жизни ради процветания своей страны и людей, ныне живущих.

В мероприятии приняли участие начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов, заместители начальника УФСИН, руководство, сотрудники и ветераны отдела специального назначения «Зубр» регионального УФСИН, директор средней общеобразовательной школы № 12 города Пскова имени Алексея Ширяева – Виктор Аксенов, воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» центра «Патриот», их родители, курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России. Среди присутствующих был родной брат Героя Российской Федерации Алексея Ширяева – Эдуард Ширяев, а также вдова кавалера Ордена Мужества Владислава Байгатова – Ольга Байгатова.

Начальник УФСИН обратился с приветственным словом к собравшимся и выразил особую признательность родственникам сотрудников, погибших во время боевых действий, поблагодарил за выдержку и стойкость. Он подчеркнул, что забота о родственниках сослуживцев, отдавших свою жизнь служению Отчизне, всегда была и остается одним из приоритетных направлений пенитенциарного ведомства.

Со словами утешения к собравшимся к присутствующим обратился помощник начальника управления по организации работы с верующими УФСИН России по Псковской области отец Михаил, который провел панихиду по погибшим, подчеркнув важность сохранения памяти об ушедших. Священнослужитель отметил, что это поддерживает сильную духовную связь между погибшими и их родственниками. Кроме того, в рамках мероприятия состоялось вручение книги «Сотрудники УИС – Герои России».