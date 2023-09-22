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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда в России появится стандарт на школьную форму

24.09.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Государственный стандарт на форму для российских школьников введут уже в 2024 году. В нем закрепят само понятие школьной формы, которого в действующем законодательстве пока нет. Выбор одежды для детей — один из самых важных вопросов, с которыми обращались родители на горячую линию Роспотребнадзора накануне 1 сентября. «Парламентская газета» пообщалась с экспертом и узнала, как приобрести безопасные и качественные вещи.

Контролирующие инстанции при проверках торговых точек ориентируются на технический регламент Таможенного Союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», в котором перечислены требования к таким товарам. Например, материал, из которого шьют одежду, должен быть гигроскопичным, воздухопроницаемым и способным поглощать влагу. Специалисты сходятся во мнении, что идеальны в этом смысле ткани из шерсти и хлопка.

«В России в 2024 году планируется ввести государственный стандарт на школьную форму. На данный момент законодательством не предусмотрено такое понятие», — сказала начальник отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по городу Москве Татьяна Рябенко.

Она напомнила, что Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» разрешает школам устанавливать свои требования к внешнему виду учеников. Но при этом нет документа, который бы четко разъяснил, что же такое школьная форма. Новый стандарт устранит эту коллизию. А производители, которые захотят, чтобы соответствующая маркировка появилась на их товарах, обязаны будут следовать ГОСТу, подчеркнула собеседник издания.

Специалисты, которые отслеживают рынок товаров для детей, рекомендуют перед покупкой обратить внимание на размер, покрой и фасон вещи, информацию о ней на самом изделии, этикетке, товарном ярлыке, упаковке или листке-вкладыше. Такие данные должны быть доступными для осмотра, легко читаемыми и на русском языке.

По словам Татьяны Рябенко, техрегламент Таможенного Союза «О безопасности игрушек» закрепил требования к этим изделиям. В их числе отсутствие острых выступающих частей и углов, о которые можно пораниться, а также стойкого неприятного запаха. А применение электронных средств в обучении регулируют санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Теги: #форма
Источник: Псковская Лента Новостей
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