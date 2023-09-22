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Терапевт назвала симптомы передозировки витамином D

Терапевт назвала судороги одним из симптомов передозировки витамином D.

Основные симптомы передозировки витамином D в беседе с «Мослентой» назвала врач-терапевт «Инвитро-Юг» Ирина Голотина.

«При переизбытке витамина D возможны слабость, головокружение, тошнота и рвота, судороги, спутанность сознания, усталость, раздражительность, боли в суставах», — перечислила специалист.

Кроме того, передозировка может вызвать кальцификацию костей и мягких тканей (из-за повышенного уровня кальция в крови), обезвоживание (из-за рвоты и диареи), повышение артериального давления, мышечную слабость.

Ирина Голотина подчеркнула, что симптомы появляются через некоторое время после окончания курса приема больших доз витамина. Сами симптомы не являются специфическими, поэтому причину плохого самочувствия выявить сложно.

Витамин D — жирорастворимый. Это значит, что он может накапливаться в жировых тканях, а его попадание в кровоток происходит достаточно медленно. Избавиться от переизбытка моментально, просто прекратив прием витамина, не получится, продолжила врач. Негативный эффект может сохраняться до нескольких месяцев.